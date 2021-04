TERMOLI. L'avevamo anche annunciato ieri pomeriggio, forte vento sul basso Molise e sulla costa e con raffiche che la stazione meteo di Difesa Grande ha registrato come punte massime vicine ai 100 km/h, alle 20.03 ieri sera, immancabili i disagi: abbattuti numerosi alberi e altrettanti interventi dei Vigili del Fuoco.

In primis, è accaduto nel parcheggio del centro commerciale "La Fontana", due le auto danneggiate. In serata, invece, altri interventi di rimozione si sono resi necessari sempre a Termoli, a Guglionesi e in altri paesi del basso Molise. A operare le squadre del 115 di Termoli, Santa Croce e Campobasso.