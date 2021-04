Lotteria solidale per realizzare il Mosaico Timoteano: estrazione rinviata di un anno

TERMOLI. Con nota Protocollo N. 1738/RU della direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata in data 31 marzo 2021, è stato autorizzato il posticipo dell’estrazione della lotteria dal 25 aprile 2021 al 25 aprile 2022.

In considerazione dell’emergenza Covid 19, lo spostamento dell’estrazione è stata una necessità obbligata dalla scarsa partecipazione all’iniziativa per via delle restrizioni a cui si è stati soggetti al fine di evirare assembramenti.

La nuova data dell’estrazione sarà il 25 aprile 2022 presso il cinema Oddo in via Gabriele Pepe, 16.

Tutti possessori di biglietti già acquistati non perdono assolutamente il diritto di partecipare all’estrazione soltanto sono pregati di conservarli per consegnarli in caso di vincita. Ci si scusa con tutti e si ringrazia per la comprensione e la collaborazione.