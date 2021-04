TERMOLI. Ritorno a scuola a Termoli dopo oltre due mesi di Dad e vacanze pasquali: animato il dibattito tra le famiglie, come abbiamo documentato nei giorni di vigilia del ripristino dell'attività in presenza. Abbiamo scelto il post dell'amministratrice del gruppo Donne & Mamme, Cinzia Ferrante, per documentare l'umore di chi cerca di inseguire la normalità e il ritorno a una vita con minori restrizioni,

«Ti sei svegliato all'alba per paura di far tardi;

Non sei mai stato così veloce nel vestirti;

Ti brillavano gli occhi quando, tra le tante mascherine, hai riconosciuto i tuoi compagni;

Al suono della campanella sei corso via senza neanche salutare o voltarti indietro...

La gioia di un bambino... Cresciuto senza "latte al plutonio".

Ora il pensiero va a voi: a coloro che quasi sperano in una nuova ecatombe, a coloro che non perdono un minuto nel ribadirlo.

Sappiate che i bambini non prendono iniziative per incontrare gli amichetti;

I bambini, non escono da soli;

Bambini e ragazzi non organizzano e finanziano le vacanze all'estero....

Sono i comportamenti degli "adulti responsabili" a veicolare il virus.

Traete da soli le vostre conclusioni».