Ennesimo lutto Covid: muore 60enne di San Martino in Pensilis all'ospedale Cardarelli

SAN MARTINO IN PENSILIS. Avrebbe compiuto 61 anni tra pochi giorni, ennesima vittima del basso Molise a causa del Covid e ancora della comunità di San Martino in Pensilis, tra le più bersagliate dai lutti provocati dalla pandemia. Il paziente è deceduto nella notte all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era ricoverato in Terapia intensiva.