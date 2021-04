CAMPOBASSO. Comitati in difesa della sanità riuniti ieri sera online in Molise, dopo l'iniziativa del presidente del Forum, Italo Testa. Un briefing ritenuto indispensabile alla luce della nuova nomina commissariale con cui il Governo ha inviato il ticket Degrassi-Tomassella a sostituire i dimissionari Giustini-Grossi.

Un dibattito scaturito da un documento: «La gravissima situazione della Sanità molisana è oggi sotto gli occhi di tutti.

La pandemia con i tantissimi lutti che ha comportato ha fatto comprendere quanto grande sia stato il danno determinato a carico della salute dei molisani in seguito allo sfascio della Sanità regionale dovuto alla volontà di privatizzarla.

Privatizzazione raggiunta utilizzando il debito sanitario regionale gestito da scellerate gestioni commissariali. Siamo alla vigilia dell’arrivo di una nuova accoppiata di Commissari, inviata dal Governo delle grandi intese diretto dal Presidente Draghi, ai quali sono stati assegnati numerosissimi compiti, primo tra i quali vi è l’uscita dal deficit sanitario.

C’è, evidentissimo, il pericolo di numerosi altri tagli al servizio pubblico con conseguenti concessioni al servizio privato accreditato. Sembra, infatti, che in tale direzione continui ad andare la politica nazionale.

Obiettivo, trovare una linea comune da portare collegialmente a un incontro da richiedere immediatamente ai nuovi Commissari.

I temi in discussione sono stati:

1) Valutazione delle scelte fatte e portate avanti per il piano regionale pandemico;

2) Possibilità di annullare le stesse che a quasi tutti i cittadini molisani sono apparse scriteriate;

3) Valutare l’attualità, tornando indietro nelle scelte fatte, di sostenere la istituzione di un centro ospedaliero unico per la patologia Covid e per le malattie contagiose presso il Vietri di Larino, magari anche a carattere interregionale, liberando gli altri Ospedali generali dall’infezione virale;

4) Chiedere con forza la liberazione della Sanità regionale dal debito sanitario per porre termine alla sua gestione commissariale che in quattordici anni, con la complicità di tutti i Governi nazionali e regionali che si sono succeduti, l’hanno ridotta (ai piedi di Pilato);

5) Chiedere, come ho scritto in premessa, di incontrare collegialmente i nuovi Commissari per far comprendere loro quali siano le esigenze e le aspettative della popolazione molisana riguardo al Sevizio Sanitario Regionale. E’ evidente, in questo caso, di trovare una linea comune condivisibile almeno dalla maggior parte dei Comitati».