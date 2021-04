Lo Stato chiede ma non dà, i Molisani "scuciono" per la Sanità senza ricevere

MOLISE. Legittimamente c’è chi potrebbe domandarsi: perché dovrei pagare le tasse se, poi, fruisco di pessimi servizi? Perché lavorare tanto, magari in proprio, non godendo di ferie né di malattie, sacrificando sé stessi e le famiglie se poi lo Stato si riprende oltre la metà dei redditi da lavoro, vuole aumentare l’imposta sui risparmi (peraltro frutto di guadagni già tassati) e fa lievitare quelle di successione sino a praticare persino una patrimoniale? Insomma la necessità di una riforma fiscale, soprattutto relativa alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è diventato un tema di attualità, al punto che, pure per il Governo Draghi, la parola d’ordine parrebbe essere “progressività”.

Gli scettici dicono che si tratta delle frasi fatte della politica nostrana. Ma quest’ultima parrebbe vivere in un perenne clima elettorale; ciò nonostante è trascorso un venticinquennio senza che si sia messo mano ad un progetto per il Paese. La pressione fiscale è alta; le imposte sono dirette ed indirette, ma gli introiti sono pure falsati da oltre un centinaio tra deduzioni, detrazioni, ‘bonus’ azzeratori di imposte per taluni ma accentuatori di progressività fiscale per chi le tasse le paga per davvero.

Ciò posto, la domanda da porsi parrebbe essere la seguente: è possibile ridurre le ritenute sul lavoro e fino a quali redditi? Innanzitutto occorrerebbe coniugare una eventuale riduzione delle imposte con la nostra spesa sociale ed assistenziale che è veramente alta. Per fare questo occorre sbirciare nel sito fotografico di un Paese che, alla fin fine, non sembrerebbe proprio tanto oppresso come si vorrebbe far credere.

Diamo, perciò, un’occhiatina alla fotografia fiscale dell’Italia, sottolineando che gli ultimi dati sono quelli relativi all’anno 2018, dichiarati nel 2019 ed elaborati nel giugno del 2020. Tanto per cominciare i contribuenti dichiaranti sono meno di 41 milioni e 500mila mentre coloro che pagano sono 31milioni. Se le cifre dicono il vero (almeno 1 euro di irpef), vogliono indicare che quasi la metà degli Italiani non ha redditi e che vive a carico di qualcuno. Ciò avverrebbe benché, per praticare il solo gioco d’azzardo, gli Italiani si giochino 127 miliardi ogni anno, di cui 110 regolari e 20 irregolari, in 210mila locali tra sale-bingo, ricevitorie e sale-gioco. I contribuenti delle prime due fasce di reddito (da 0 fino a 7.500 e da 7.501 a 15mila di reddito lordo) sono oltre 18mila pari quasi al 44% del totale dei contribuenti e versano il 2,42% di tutta l’Irpef pari ad oltre 32 euro a testa. Coloro che dichiarano tra 15mila e 20mila euro sono meno di 6mila e versano il 6,56% dell’Irpef (11.244 miliardi ed un’imposta media di circa 2mila euro). Tra 200 e 300mila euro si colloca lo 0,14% dei contribuenti che versa il 3,6% di tutta l’Irpef. Sommando a tali scaglioni anche i titolari di redditi lordi da 55mila a 100mila euro, si ottiene che il 4,63% dei contribuenti paga il 37,57% dell’imposta totale; e, considerando anche i redditi dai 35mila ai 55mila euro lordi, si arriva al famoso 13,7% che paga il 58,95.

Insomma il grosso del carico fiscale e del finanziamento del nostro ‘welfare state’ grava sul 13,7% di contribuenti con reddito da 35mila euro in su che versa quasi il 60% di tutta l’Irpef e che non ha beneficiato, se non marginalmente, dei bonus, sconti, agevolazioni, detrazioni e deduzioni. In Molise i dichiaranti, che erano 213.395 nel 2001 (quando la popolazione ammontava a 320.467), versavano appena lo 0,6% del reddito nazionale; oggi, che sono circa 216mila, su di una popolazione più o meno prossima ai 300mila abitanti, versano lo 0,5%. Venendo più nel dettaglio, fino a 15.000 euro, l’aliquota di competenza è 1,73; oltre 15.000 e fino a 28.000, 1,93; oltre 28.000 e fino a 55mila euro, 2,13; oltre 55mila e fino a 75.000, 2,23; oltre 75.000, 2,33. L’esperta di ‘edotto’ Roberta Moscioni sottolinea che, per l’anno d’imposta 2020, le maggiorazioni dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, sono dovute nella misura di 0,30 punti percentuali.

Essa è il risultato della variazione automatica prevista dalla legge n. 1917/2009, introdotta con lo scopo di ripianare il “buco” finanziario causato dalla spesa sanitaria, perché - nell’anno d’imposta 2020 – nel Molise si sono realizzate le condizioni per l’applicazione automatica. Le suddette maggiorazioni sono il risultato della variazione prevista dall’art. 2, c. 86, della Legge n. 191/2009 introdotta per il su richiamato ripiano dei “buchi” oggi gestiti dai nuovi padroni del vapore mentre l’ammontare delle perdite ha superato determinati limiti.

La maggiorazione avrà effetto anche sull’acconto Irap 2020 che, qualora dovuto, dovrà essere determinato: con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2019 già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali; con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2020, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2021. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2020 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2019, alle quali si applica la previgente aliquota. In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2020, i sostituti d’imposta dovranno applicare per la Regione Molise la maggiorazione delle aliquote prevista sulla base di scaglioni di reddito.

Claudio de Luca