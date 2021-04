«Il suo esempio non sarà dimenticato», un mese fa la scomparsa di Arturo D'Amico

TERMOLI. Pomeriggio di lunedì 8 marzo, una notizia giungeva sul territorio lasciando sgomente intere comunità.

Si era spento al Policlinico Umberto I di Roma il luogotenente carica speciale Arturo D’Amico, a nemmeno 55 anni.

Due settimane prima era stato trasportato in elicottero dal Molise a Roma, in Cross, a causa delle condizioni critiche dovute alle conseguenze subite dopo il contagio da Covid.

Una perdita enorme, per la sua famiglia, per l’Arma dei Carabinieri, per le località di Campomarino e Portocannone.

Apprezzato per doti umane e professionali, che ne avevano fatto un caposaldo del basso Molise in una zona di confine assai delicata.

Innumerevoli le testimonianza di cordoglio giunte dalle alte sfere del Ministero della Difesa e della stessa Arma, così come da chi l’aveva avuto al suo fianco per anni, per questo oggi – a un mese dalla sua scomparsa - a ricordarlo, in un pensiero che abbiamo ritenuto di intercettare nel corso delle festività pasquali e proporre in ricordo di Arturo D’Amico, è stato il tenente colonnello Fabio Ficuciello, che dal 2016 al 2020 è stato comandante di compagnia a Termoli, lavorando a strettissimo contatto col sottufficiale.

«Si avverte ancora forte l’afflizione per la prematura scomparsa del Luogotenente Arturo D’Amico. Un grande Maresciallo dei Carabinieri, un Comandante di Stazione, preparato, stimato dai colleghi e dai propri collaboratori, apprezzato dalla magistratura frentana. Vivido è il ricordo della sua persona, forte, sicura e tenace, ma anche gioviale e disponibile. Per i suoi Carabinieri, D’Amico è stato un comandante e un padre di famiglia. Un sicuro punto di riferimento per le comunità di Campomarino e Portocannone che in lui hanno apprezzato l'incondizionata dedizione al servizio e la passione per il proprio lavoro a favore della popolazione. Il suo esempio non sarà dimenticato».