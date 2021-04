TERMOLI. Lavori in corso tra via Pertini e via Madonna delle Grazie, a causa di un cedimento del manto stradale.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, l'ingegnere capo Gianfranco Bove, rende noto che a causa del manifestarsi di alcuni gravi dissesti con deformazione della pavimentazione stradale in corrispondenza dell’incrocio a rotatoria tra via Pertini, via Madonna delle Grazie e via Brasile, si sono resi necessari interventi urgenti di ripristino che si protrarranno per alcuni giorni con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Si invita a procedere con prudenza e ci si scusa per i procurati disagi all’utenza.