Giro d'Italia 2021, parte l'avviso per eventi collaterali all'arrivo di tappa a Termoli

TERMOLI. In corso i sopralluoghi tecnici in vista dell’arrivo di tappa del prossimo 14 maggio del Giro d’Italia a Termoli.

L’amministrazione comunale punta molto su questo evento promozionale, che vede la città tornare protagonista dopo 10 anni dall’ultima partenza, peraltro avversata dal maltempo, e a 15 dall’ultimo arrivo (era il maggio 2006, in piena campagna elettorale).

Per questo, il Comune di Termoli, riconoscendo l’alto valore educativo e formativo dello sport, strumento idoneo a favorire l’integrazione sociale, la solidarietà, la sana competizione, pertanto intende promuovere e valorizzare le manifestazioni sportive, ha deliberato un atto di indirizzo per la presenza della Corsa Rosa sul territorio comunale.

«Tra le funzioni istituzionali dell’Ente è compresa la promozione e valorizzazione del territorio; il Giro d’Italia, gara ciclistica professionistica nata nel 1909, è una manifestazione sportiva di grande prestigio nazionale ed internazionale; ospitare il Giro d'Italia a Termoli significherebbe vivere una giornata di grande fascino sportivo e nel contempo concentrare sul proprio territorio l'attenzione mediatica nazionale ed internazionale, generando di conseguenza un considerevole indotto di appassionati ed addetti ai lavori.

Atteso che Termoli è stata individuata quale località di arrivo della 7^ tappa del 104° Giro d’Italia e che tale evento rappresenta una straordinaria opportunità per dare visibilità e promozione turistica alla Città di Termoli e al territorio limitrofo;

Preso atto che Rcs Sport risulta titolare esclusivo del marchio e della gara sportiva denominata “Giro d’Italia” e in quanto tale è il soggetto preposto a concludere gli appositi accordi con gli Enti pubblici individuati quali sede di una tappa della corsa; sono stati presi gli opportuni contatti con Rcs Sport S.p.A. per l’organizzazione dell’arrivo della 07 tappa del Giro d’Italia a Termoli, in programma per il giorno 14 maggio 2021.

Evidenziato che Rcs Sport si adopererà per far sì che la manifestazione abbia caratteristiche di alta qualità sportiva, nonché diffusione mediatica a livello nazionale ed internazionale;

Considerato che la suddetta manifestazione, a fronte di una ricaduta straordinaria in termini di promozione del Territorio, comporta per gli Enti organizzatori dei costi da sostenere, in parte anche di competenza dei Comuni soggetti ospitanti, allo stato non quantificabili; Ritenuto opportuno, individuare, mediante avviso pubblico, soggetti interessati alla sponsorizzazione delle attività collaterali all’evento sportivo in parola; Ritenuto necessario assumere il presente atto di indirizzo per i Responsabili di servizio competenti all’adozione dei consequenziali adempimenti;

l’amministrazione prevede la possibilità di individuare mediante avviso soggetti interessati alla sponsorizzazione delle attività collaterali all’evento in parola.