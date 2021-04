Tasse, i casi di riduzione e di esenzione di imu e tassa-rifiuti

MOLISE. L'Italia è il Paese delle case di proprietà. La maggior parte è di residenza. Ma è anche un luogo di "seconde case" – poste al mare od in montagna - dove si trascorrono le vacanze estive ed il fine-settimana o, magari, da mettere a reddito tramite locazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate, all'anno 2019 c’erano 5 milioni e 556mila seconde case, pari al 17,2% del totale delle abitazioni. Tali immobili rappresentano un’importante voce fiscale, originando una fonte di finanziamento fondamentale per i Comuni. In effetti, su di esse, gravano la Tari (imposta sui rifiuti solidi urbani) e l'Imu (imposta comunale sugli immobili). Ci sono però dei casi in cui le abitazioni sono soggette a riduzioni quando non addirittura all'esenzione, circostanze che è bene conoscere soprattutto nella tempèrie corrente. La domanda è: quando è possibile usufruire di agevolazioni sulle seconde case? Lo sconto, o addirittura l'azzeramento, dell'imposta sono previsti in casi specifici, individuati dalla legge.

Tra questi troviamo seconde case disabitate, dismesse oppure abitate per pochi mesi all'anno, date in locazione o in comodato, le cui modalità di fruizione sono indicate nei vari Regolamenti comunali, vale a dire in norme di dettaglio adottate in applicazione di norme generali. La cosa più importante da sapere è che, nonostante il decreto n. 34/2019 (intitolato “Créscita”) preveda che il "soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione" (i casi sono quelli dell'immobile dato in comodato gratuito e della locazione a tasso agevolato che vedremo successivamente ed i Comuni - con le loro regole tributarie - chiedono comunque sempre la dichiarazione per l'agevolazione Imu e Tari). Tale attestazione va presentata entro il 30 giugno 2021 (per le imposte dell'anno 2020) con modulistica fornita dallo stesso ente. In pratica la semplificazione amministrativa non rimane contemplata nel succitato decreto, al punto le procedure non l’ammettono. Insomma, se non dichiari, non hai diritto né ad agevolazioni né ad esenzioni. E tutto questo solo perché i Comuni hanno difficoltà ad accedere alle banche-dati degli enti interessati e dell'Agenzia delle Entrate. Circostanza che molto ha da dire sull'informatizzazione reale delle amministrazioni pubbliche.

Ciò posto, vediamo di capire quali siano i casi che danno diritto al beneficio fiscale sull'Imu. Il primo è quello delle abitazioni inagibili o inabitabili e quindi non utilizzabili. In questo caso è prevista la riduzione del 50% della base imponibile da dichiarare ai fini Imu. Va da sé che la dichiarazione d'imposta richiesta dal Comune dovrà essere corredata dall'attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Stesso discorso per gli immobili storici o artistici per cui è prevista analoga riduzione indipendentemente dall’utilizzo come altra abitazione disponibile o dalla concessione in affitto o in comodato a terzi. C'è poi il caso della seconda casa (non di lusso, non compresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ceduta in comodato a un componente della famiglia entro il 2° grado, in cui il comodatario abbia la sua residenza abituale ed il comodante non sia proprietario di altra abitazione nel territorio italiano, oltre quella, eventualmente, di residenza nello stesso comune. Anche in questo caso c’è uno sconto del 50%. Altri beneficiari sono i proprietari di case affittate con contratto a canone concordato, la cui agevolazione prevista arriva addirittura al 75%.

Anche i non residenti in Italia possono usufruire di agevolazioni a condizione che siano pensionati nei paesi di residenza (legge di Bilancio 2021 che chiarisce come possa godersi del dimezzamento dell'Imu e della riduzione dei 2/3 della Tari, ma per un'unica abitazione in territorio italiano non locata e non concessa in comodato). Le norme prevedono altri casi: quello del coniuge separato e affidatario dei figli a cui il Giudice abbia assegnato la 2^ casa di famiglia (esenzione dall'Imu per la prima casa). Tagli anche per la Tari con esenzione totale dovuta per le abitazioni, i locali o le aree inutilizzabili, considerate disabitate in cui non risultino attive le utenze (elettricità, acqua, fognature) o gli impianti, in cui non sia possibile produrre rifiuti. Sarà esente dall'imposta anche l'immobile dichiarato inagibile o inabitabile e si avrà diritto anche al taglio del 50% sull'Imu.

Claudio de Luca