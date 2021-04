ISOLE TREMITI. Anche le Diomedee nel circuito delle Isole Covid free su cui si punta per il rilancio turistico italiano nell’estate 2021. La richiesta è stata avanzata dall’Ancim (Associazione nazionale delle isole minori) per le isole minori italiane, dall'Elba alle Eolie, da Ischia e Capri alle Tremiti, da Ponza e Ventotene.

La proposta dell’Ancim, nello specifico, riguarderebbe l’attivazione di “una specie di pacchetto vacanze con l'inserimento della somministrazione del vaccino per le persone italiane che si recano in vacanza nelle Isole”, spiega il presidente dell'Ancim, Francesco Del Deo, in una lettera inviata nelle scorse settimane al Presidente del Consiglio Mario Draghi.

E il Governo sarebbe già al lavoro. Ad annunciarlo è stato oggi alla trasmissione Omnibus, su La7, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. “La Grecia, che ha tante piccole isole, ha già attivato un sistema” simile al passaporto vaccinale. “Noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. Abbiamo parlato con il ministro Giovannini e con Speranza. C'è un tavolo aperto per arrivare ad avere dei protocolli per le modalità di circolazione semplice e sicura nel nostro Paese. La direzione mi sembra abbastanza chiara”, ha detto Garavaglia.

Infine, non stanno a guardare le isole maggiori, come Sardegna e Sicilia, che hanno chiesto anche loro di essere inserite in questo programma.