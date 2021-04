TERMOLI. Partenza low in via Biferno, ma a fine mattinata, dalle 9 alle 13, erano già 195 i residenti che hanno aderito allo screening Covid su base volontaria nella sede della Misericordia, tutti negativi.

Ha preso il via oggi la seconda fase dello screening epidemiologico su base volontaria voluto dall’amministrazione comunale di Termoli per verificare l’incidenza del Covid-19 in città.

Per chi non ha ancora aderito e vuole sottoporsi al tampone rapido antigenico è possibile aderire attraverso il sito internet del Comune di Termoli.

Ci sono ancora disponibilità in alcune date, 4.200 i tamponi a disposizione. Lo screening si terrà con il consueto metodo del drive-through presso la sede della Misericordia di Termoli dove saranno presenti i volontari della Confraternita e gli infermieri volontari del Cives che l’amministrazione comunale intende ringraziare ancora una volta per la disponibilità.

Si ricorda che al momento del prelievo bisognerà consegnare il modulo già compilato e scaricato al momento della registrazione.

Orari sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, da venerdì a domenica, per due weekend consecutivi.