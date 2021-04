Le paure del ritorno in classe L’appello di una mamma: «Perché devo essere obbligata a mandare mia figlia a scuola?»

MOLISE. Da qualche giorno il Molise è tutto, nuovamente, in zona arancione e il calo dei contagi ha permesso la riapertura delle scuole e le lezioni in presenza, sostituendo di fatto la Dad. La decisione di riaprire le aule, tuttavia, crea non pochi dubbi ed interrogativi