Al Cup la prima richiesta sugli anticorpi post vaccino, continua a calare la pressione ospedaliera

TERMOLI. Il basso Molise sta uscendo dal tunnel del Covid, anche se fino a due giorni fa decessi e ricoveri non mancavano, ma i contagi sono nettamente di meno, dopo restrizioni dure da fine gennaio in avanti, compresa la zona rossa.

Ieri solo 3 positivi e tutti a Casacalenda. Inevitabile e rinfrancante anche l’alleggerimento della pressione ospedaliera al San Timoteo, dopo momenti critici vissuti con oltre 30 pazienti ricoverati. Ci sono solo due degenze e una è riferito a un residente fuori regione.

Calati in modo consistente anche il numero dei positivi attuali a Termoli, ormai appena 55.

Ma novità ci sono anche in ambito ospedaliero.

Come annuncia il patologo clinico Giancarlo Totaro, «Questa mattina è stata fatta la prima prenotazione al Cup per me medesimo e sperimentare che tutto funzioni a dovere e prevenire eventuali disservizi. Adesso è maturo il tempo per fare anche la biologia molecolare a Termoli e se il nuovo direttore sanitario dell'ospedale (Gianni Serafini, ndr) darà il suo massimo impegno, l'ospedale di Termoli potrà uscire finalmente dal suo lungo medioevo ultraventennale. E' un traguardo reale e possibile anche a breve se ci sarà l'impegno anche della politica unita per il basso Molise. Da Oggi finalmente è possibile recarsi al Cup con la ricetta "rossa" (non la ricetta dematerializzata) per prenotare il prelievo di sangue per la ricerca e la quantificazione degli anticorpi "anti spike" contro il Coronavirus , al costo di circa 17 euro a totale carico del cittadino . Esame che al momento sarà inviato e processato a Campobasso dove sarà inviato . Ora si attende che sia autorizzato anche per essere eseguito presso il laboratorio analisi dell'Ospedale San Timoteo. Dopo tante battaglie speriamo che tutto vada bene!»

Infine, sulla data di consegna dei moduli aggiuntivi di Terapia intensiva, in corso di realizzazione sempre al San Timoteo, complice il ponte pasquale, è slittata di qualche giorno e se ne parlerà, come al Veneziale di Isernia, per la prossima settimana.