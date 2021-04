Molto più di un medico, addio al dottor Domenico Bartollino

TERMOLI. Ancora un lutto nella classe medica termolese, si è spento il dottor Domenico Bartollino. Sapevamo che era costretto da tempo a combattere, lui che ha combattuto a fianco dei suoi tantissimi pazienti, contro una malattia che lo ha minato giorno dopo giorno fino a farlo arrendere.

Lui un ragazzone dal fisico imponente, un sorriso contagioso e una voce baritonale, aveva scelto la nobile missione di cercare di salvare il prossimo dalle tante malattie che affliggono il genere umano, dimenticandosi di combattere quella che ha attaccato lui.

Il suo amore per il prossimo gli faceva dimenticare tutto il resto. Il suo studio medico in Corso Vittorio Emanuele III era sempre affollato di pazienti che avevano riposto in lui la fiducia e la speranza di guarire.

Mimmo carissimo ricordo quando eravamo poco più che adolescenti, ma tu già fisicamente un colosso con due manone che sembravano badili, ci giocavamo consumazioni liquide al bar dopo partite accesissime a calcio balilla, le risate, le finte litigate per delle palline contestate, ma alla fine tutto diventava umoristico e scanzonato.

Poi i tuoi impegni universitari come per tanti dei nostro amici ci fecero allontanare, quando tornato a Termoli eri diventato un ottimo dottore, una professione che ti ha assorbito tantissimo, oltre poi alla famiglia: la moglie Aurora, i figli Nicoletta e Pasquale che gli sono stati sempre accanto e sorretto nella sua professione e per la crescita della famiglia stessa.

Caro dottor Mimmo mancherai a molti, questa non è retorica, tra i tuoi pazienti e amici si era creato un rapporto che andava oltre il paziente e il medico stesso, era la fiducia e la disponibilità che era saldissima.

I funerali si terranno sabato 10 aprile presso la chiesa del Monte Carmelo, partendo dall'abitazione in via Giappone.