TERMOLI. Continua il trend positivo in Misericordia di Termoli dove, da ieri, è partita la seconda fase dello screening della popolazione attraverso i tamponi antigenici (cosiddetti rapidi), organizzato dal Comune di Termoli per indagare sulla situazione epidemiologica in città: dopo la giornata di ieri con 395 test tutti negativi e la mattinata di oggi, sabato 10 aprile con 160 tamponi di cui zero positivi, anche nel pomeriggio non emergono criticità dai 130 tamponi prelevati in modalità drive-through. Dei 290 test effettuati nella giornata di sabato nessuno ha dato risultato positivo.

La lunga fila di auto ha impegnato via Biferno fin dai primi minuti di riapertura del presidio drive-through: tantissimi i residenti prenotati che hanno accolto di buon grado la possibilità di scoprire se fossero positivi al Covid-19 che, in quest’ultimo periodo, sta continuando a colpire soprattutto il Basso Molise.

In questa seconda fase l’Amministrazione Comunale si è rivolta direttamente agli studenti ed alle loro famiglie, invitandoli a prenotarsi, tramite il sito del Comune, al test così da tenere sotto controllo gli eventuali contagi in questi primi giorni dal riavvio delle lezioni in presenza.

I volontari della Misericordia di Termoli e gli infermieri volontari del Cives vi aspettano anche domani in via Biferno, presso i locali della Misericordia dalle 9 alle 14. Al momento del prelievo bisognerà consegnare il modulo già compilato e scaricato al momento della registrazione sul sito del comune di Termoli.

Si ricorda che ci sono ancora posti disponibili prenotabili al seguente indirizzo: www.comune.termoli.cb.it/servizi/screening.html

Le prossime date di screening (negli orari 9-13 e 14-17)

Domenica 11 aprile

Venerdì 16 aprile

Sabato 17 aprile

Domenica 18 aprile