Scuola Rosano, l'opposizione del Germoglio incalza Palazzo Ducale

LARINO. A volte è necessario tornare su argomenti già affrontati sia per chiarire ulteriormente gli stessi, sia per monitorarne lo stato dell’arte, ma anche come promemoria per l’Amministrazione con la sola funzione di stimolo, ruolo che la minoranza del Consiglio comunale deve avere.

Entrando nel merito di quanto asserito torniamo sull’argomento che coinvolge la Scuola Elementare Rosano, ancora interessata dai lavori di adeguamento sismico, con tempi, dunque, molto dilatati rispetto alla data prestabilita per la riconsegna. Infatti, come si può leggere dal Verbale di Deliberazione relativo al Consiglio Comunale del 7 agosto 2020, l’assessore al ramo Giuseppe Bonomolo dichiarava: “I lavori della scuola sono iniziati il 1° giugno del 2020 e la ditta, come da capitolato, ha 275 giorni per finire i lavori; quindi i lavori devono terminare non oltre il 3 marzo 2021”. L’assessore continuava con l’esposizione di tutti gli imprevisti verificatisi in corso d’opera, parlando di variazioni al progetto iniziale, che hanno portato anche a dei costi maggiori, legate al piano di posa dei plinti di fondazione, perché la scuola è stata costruita su piani sfalsati. Intoppi che però, a quanto detto dall’amministratore, erano stati affrontati e risolti, tanto che i lavori non erano neppure stati sospesi. A maggior ragione, oggi ci chiediamo come mai gli alunni, con la ripresa della didattica in presenza, sono ancora ospitati nei container viste le promesse fatte in Assise e viste le più interrogazioni che hanno attenzionato la scuola Elementare Rosano. Inoltre evidenziamo che siamo quasi a metà aprile e tutto tace, non vi è stata nessuna comunicazione, altresì spiegazione valida da parte dell’Amministrazione comunale. Vi è certezza invece, a quanto si può osservare, che i lavori sono ancora in corso d’opera. La domanda è lecita: quando torneranno nelle aule della struttura gli alunni della scuola elementare Rosano?

I Consiglieri de “ Il Germoglio”

Vito Di Maria, Graziella Vizzarri, Pardo Mezzapelle