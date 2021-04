Screening anti-Covid alla sede della Misericordia in via Biferno Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Domenica mattina e per il terzo giorno consecutivo è ripartito lo screening anti-Covid alla sede della Misericordia in via Biferno. Indagine epidemiologica, che andrà avanti anche nel prossimo fine settimana, sempre da venerdì a domenica.

Nelle prime 4 ore 225 i testi antigenici effettuati, tutti negativi, che si aggiungono ai 290 di ieri e ai 395 di venerdì scorso. Sempre tutti negativi. Si prosegue nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.

L’Amministrazione Comunale termolese invita genitori e studenti a sottoporsi al test rapido per monitorare l’incidenza del contagio a Termoli,.

Grazie all’impegno ed alla professionalità dei volontari della Misericordia di Termoli e degli infermieri volontari del Cives, il test effettuato in modalità drive-through ha permesso a numerosi cittadini di scoprire se fossero entrati in contatto con il Covid-19.

E' possibile prenotarsi attraverso il sito internet del Comune di Termoli. Si ricorda che al momento del prelievo bisognerà consegnare il modulo già compilato e scaricato al momento della registrazione, per i turni di venerdì 16 aprile, sabato 17 aprile e domenica 18 aprile.