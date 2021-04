Mamme in rete, nasce il gruppo social “Sì alla Dad facoltativa”

TERMOLI. Mamme di Termoli e Campomarino sempre più coese nell’affrontare le problematiche relative al ritorno a scuola in presenza, dopo mesi di Dad.

L’emergenza sanitaria non molla la presa in Italia e in Molise, seppure il contagio sembra sotto controllo almeno nella ex zona rossa originaria, quella che coinvolse ben 33 comuni a cavallo di febbraio e marzo, prima di essere estesa a tutta la comunità regionale, occorre sempre restare guardinghi.

Mensa e mascherine sono i temi all’ordine del giorno e in questa settimana post vacanze pasquali sono state già tante le testimonianze che abbiamo avuto modo di proporre all’opinione pubblica.

Ma non basta, una cordata trasversale di genitori che vogliono tutelare sì il diritto all’istruzione per i figli, soprattutto però garantire loro le migliori condizioni. Rischio contagi, obblighi vari e percorsi relativi ai momenti di refezione e ricreazione stanno facendo lievitare posizioni diverse rispetto alla presenza in classe, accomunate dalla volontà di richiedere fermamente l’opzione di una didattica a distanza alternativa e facoltativa.

Sono donne che ci hanno messo la faccia, come Zeina, come Carmela, come Sonia e Raffaella, come Giusy e Antonia.

I giorni trascorrono e loro fanno rete e per questo è stato varato un gruppo social “Sì alla Dad facoltativa”, con cui vorrebbero giungere sino all’orecchio del Governatore del Molise Donato Toma, chiedendo la stessa possibilità offerta dal suo collega pugliese Michele Emiliano.

Il gruppo è stato creato per tutte quelle famiglie trovano estremamente pericoloso questo rientro in aula.