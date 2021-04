Berlino onora Bud Spencer, Rinaldi (Fi): «Intitoliamogli una strada anche a Termoli»

TERMOLI. Resta popolarissimo e i suoi film (specie in tandem con Terence Hill) macinano ancora ascolti di rilievo. Il 27 giugno del 2016 ci lasciava l'indimenticabile Bud Spencer. A 5 anni esatti dalla sua scomparsa nella città di Berlino verrà inaugurato, in suo onore, il Bud Spencer Museum. Al suo interno verrà ospitata un'esclusiva mostra sulla vita e le opere del dell'attore. Un vero e proprio riconoscimento postumo, vista la grande popolarità che il grande Bud aveva in Germania. Prendendo spunto da questa notizia, arriva la proposta del consigliere capogruppo di Forza Italia Francesco Rinaldi: «Nel quinto anniversario della sua morte, il consigliere Rinaldi come iniziativa chiede di intitolare una piazza o via di Termoli come dedica a Bud Spencer, nome d’arte di Carlo Pedersoli. È stato campione di nuoto (primo italiano nei 100 stile libero sotto il minuto) e pallanuoto. Ha partecipato a due Olimpiadi ed è diventato un attore campione di incassi, popolare in tutto il mondo. È stato musicista, pilota, ha guidato aerei, elicotteri, rimorchiatori, ha fondato una compagnia di spedizioni aeree. Ha sposato il suo amore della giovinezza, Maria, figlia del produttore della Dolce Vita Peppino Amato. Ed è stato soprattutto un uomo di famiglia, un marito e un padre. Il suo ultimo personaggio è stato il detective-chef de I delitti del cuoco. Perché no anche organizzare un festival del cinema nel quale si ricorda e racconta Carlo Pedersoli attraverso le voci dei suoi tre figli Giuseppe, Diamante e Cristiana, Terence Hill, Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Guido e Maurizio De Angelis e Russell Crowe, fan dichiarato di Bud e Terence».