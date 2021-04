Il cognome del neonato: quello del padre o della madre? Per la Corte costituzionale, entrambi

ROMA. Per la cronaca, gli Uffici demografici del Comune di Genova furono i primi a rilasciare una carta di identità ad un bambino di 5 anni a cui i genitori avevano deciso di conferire un doppio cognome: quello del papà (un avvocato) e quello della mamma (una mediatrice culturale brasiliana). L’ente locale aveva potuto procedere all’assegnazione in grazia di una sentenza (la n. 286 del 2016) della Corte costituzionale che aveva riconosciuto tale diritto, permettendo di applicare – sia pure parzialmente – il principio di uguaglianza morale e giuridica di una coppia. E così, pur in carenza di una legge formale, il ricorso consensuale di due genitori diede la possibilità ad un figliolo (che per il momento non era ancora in grado di intendere) di ottenere una duplice cognominazione. Il primo tentativo di normare sull’argomento, però, data a 38 anni fa (d.d.l. n. 268, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”) e fu presentato dall’on. Laura Garavini del Pd.

C’è sempre qualcosa di più importante da fare nel Parlamento italiano, qualcosa di più urgente del mettere fine ad una disparità di genere antica quanto l’uomo. E così, per lungo tempo, il legislatore italiano non si è preoccupato di un anacronismo "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". In proposito la Consulta, nel precisare l'art. 262 C.c., ebbe a definirlo fonte di "squilibrio" e di "disparità tra i genitori" tale da sacrificare il "diritto all'identità del minore", negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno. Nel tempo la stessa Consulta ha richiamato le sue pronunce, sin da quella del 1970, con cui spiega perché ha deciso di mettere sotto la propria lente di ingrandimento la legittimità costituzionale dell’automatica acquisizione da parte dei figli del cognome del padre, andando così alla radice del problema, rispetto alla richiesta più limitata che le aveva fatto il Tribunale di Bolzano: dichiarare incostituzionale la norma solo in quanto non consente, in caso di accordo tra i genitori, di trasmettere ai figli esclusivamente il cognome materno. Insomma oggi come oggi, se i due genitori sono in disaccordo sul cognome da dare alla prole, vince il padre. È palese l’ingiustizia e poco importa che essa venga perpetrata da sempre. Perciò è ora di porvi fine. Infatti, se si seguisse l'impostazione dei giudici di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l'accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno.

E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, si finirebbe con il riconfermare la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dai Giudici della Consulta, che più volte hanno invitato il legislatore a intervenire. Nel 2016, con un'altra sentenza, firmata da Giuliano Amato, la Corte definì, "indifferibile" l'intervento del legislatore per riformare in maniera organica, "secondo criteri finalmente consoni al principio di parità, la questione del cognome da attribuire ai figli”. Ma tutti gli inviti sinora rivolti - nota ancora la Consulta, bacchettando il Parlamento - non hanno avuto ancora sèguito. Di qui la decisione di intervenire allo scopo di definire, una volta per tutte, se sia conforme agli artt. 2, 3 e 117 della Charta costituzionale la norma che "in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori". Nessuna invasione di campo perché, spiegano i Giudici della Corte, "l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve comunque prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore".

Claudio de Luca