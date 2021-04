Ennesima vittima Covid nel basso Molise, una 87enne di Campomarino muore in Malattie infettive

CAMPOMARINO. Il Covid cala nei contagi sul territorio, dei 28 casi di positività riscontrati ieri e resi noti dall'Asrem nel consueto bollettino serale, solo uno è stato rilevato in basso Molise, a Portocannone. Purtroppo, l'effetto dell'ondata di contagi causati dalla cosiddetta variante non smette di provocare lutti e un altro decesso è avvenuto stamani all'ospedale Cardarelli e riguarda una 87enne, residente a Campomarino, che peraltro pare fosse addirittura sulla via di essere dimessa e tornare a casa, prima di un imprevisto e repentino peggioramento, purtroppo letale. Queste le informazioni che circolano in paese. Campomarino continua a pagare un dazio pesantissimo alla pandemia, tra le comunità più avversate. L'anziana signora era stata ricoverata un paio di settimane fa e il decesso è avvenuto nel reparto di Malattie infettive.

Considerando il nuovo lutto e anche la scomparsa non ancora censita della 73enne di Ururi, morta ieri, nella rete ospedaliera molisana le vittime del Covid-19 sono ora 458, mancano all'appello i decessi dei corregionali avvenuti in altre strutture e inseriti nei report dei rispettivi servizi sanitari regionali.