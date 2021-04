Gli errori comuni da evitare quando investi in azioni se sei un principiante

TERMOLI. Quando si tratta di investire nel mercato azionario, bisogna sapere che non si tratta di un fondo comune di investimento più semplice o di un investimento a deposito fisso. Devi fare dei compiti sostanziali e una guida capace da parte degli esperti in questo campo. Molti dei nuovi investitori commettono inconsapevolmente alcuni errori comuni.

Sebbene si possano commettere errori comuni se li si riconosce per evitare le insidie, discuteremo degli errori più comuni commessi dai trader principianti e delle strategie di trading 2021.

Mancanza di conoscenze adeguate

La maggior parte dei principianti si lascia trasportare da qualcosa che non conosce e investe nel piano sbagliato. L'investitore deve comprendere adeguatamente il modello di business per investire in esso, altrimenti fallirà. L'investitore di successo Warren Buffet consiglia di investire nelle società il cui modello di business è studiato correttamente.

Costruire un portafoglio diversificato di fondi negoziati in borsa (ETF) o fondi comuni di investimento è un'ottima soluzione per evitare questo errore. Per investire individualmente, è necessario acquisire la conoscenza delle azioni dell’azienda in questione.

Apprezzare la crescita dell'azienda

Potresti osservare che il benessere dell'azienda in cui hai investito aumenti e può succedere che ti piacerà continuare ad investire nelle sue azioni qualunque cosa accada. Dovresti dimenticare che hai investito per fare soldi. Pertanto, è necessario che con le modifiche attuali, devi cambiare te stesso. Se qualcuno degli operatori fondamentali che ti hanno spinto ad acquistare nella società cambia, pensa di vendere le azioni.

Attenersi al piano principale

Se cambi frequentemente i tuoi piani, non ti aiuterà per niente. I costi di transazione sono troppo alti. Le tasse a breve termine e il costo opportunità di un piano a lungo termine ti divoreranno. Supponi di non essere un investitore istituzionale che ha il vantaggio di bassi tassi di commissione. In tal caso, non ti viene consigliato un turnover eccessivo oppure di acquistare o vendere asset finanziari in continuazione perché questo atteggiamento potrebbe minare il tuo potenziale di ritorno sull’investimento.

Cerca di diversificare

Gli investitori comuni non dovrebbero cercare di investire in poche posizioni poiché ciò non li aiuterà nei rendimenti a lungo termine. Alcuni investitori professionali adottano questo metodo e generano un rendimento in eccesso al di sopra di un benchmark ma possono gestirlo grazie alla loro esperienza.

Un investitore tipico deve attenersi al principio di diversificazione. È fondamentale allocare l'esposizione a tutti gli ambiti significativi per costruire un fondo negoziato in borsa (ETF) o fondi comuni di investimento.

Lasciare che le emozioni abbiano la meglio

Paura e avidità governano il mercato. Non dovresti lasciare che la tua paura o avidità controllino le tue decisioni. Ci sarà una deviazione nei rendimenti del mercato azionario a breve termine, ma i rendimenti possono coprire circa il 10% a lungo termine.

Inoltre, i rendimenti di un portafoglio non dovrebbero discostarsi molto da quelli del rendimento medio a lungo termine. Evita decisioni irrazionali basate su deviazioni a breve termine e mantieni il portafoglio a lungo termine.