Toma: «Potrei chiedere al Governo di allentare restrizioni in Molise», e sui nuovi commissari...

CAMPOBASSO. Accoglienza notevole quella del Governatore Donato Toma alla nuova struttura commissariale, nel giorno del suo insediamento esce un articolo sulla testata IlGiornale.it in cui dice la sua sulla nomina di Degrassi e Tomasella, non lesinando retroscena contro il Movimento 5 Stelle.

«Non contesto la figura nominata, ma come è stata imposta questa nomina e lo strumento stesso del commissariamento che finora è stato fallimentare. Da subito, assieme ai due colleghi del Pd, i consiglieri pentastellati della Regione si sono opposti all’ipotesi di una mia nomina a commissario alla Sanità, questo per cercare di inibire me e il centrodestra, e scongiurare la possibilità che potessimo gestire con successo anche le politiche sanitarie», le accuse di Toma riportate dalla testata guidata da Alessandro Sallusti..

«Se la curva fosse a livelli accettabili proporrei al Governo un allentamento delle misure in atto». Lo ha detto, interpellato dall'Ansa, il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Come riferisce l'Ansa Molise, Toma nel pomeriggio dovrebbe incontrare il nuovo Commissario ad Acta per la Sanità, Flori Degrassi, e la sua vice, Anna Maria Tomasella. Entrambe sono state nominate dal Governo al vertice della Struttura commissariale lo scorso 31 marzo, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco Sostituiscono i dimissionari Angelo Giustini e Ida Grossi.