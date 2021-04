Soggetti fragili e caregiver, le testimonianze di chi aspetta e ha disagi sulle vaccinazioni

TERMOLI. Ci sono ancora troppe situazioni di soggetti fragili e dei caregiver non ancora vaccinati in Molise e solo negli ultimi giorni ben tre le segnalazioni giunte alla nostra redazione. La prima da San Giacomo degli Schiavoni.

Giovanni Miccoli fa sapere che sia lui che sua figlia (entrambi malati di Sclerosi multipla) appena si sono aperte le adesioni alla vaccinazione Covid per le persone fragili si sono messi in lista e poi ha comunicato alla Regione Molise i dati della moglie che si occupa di loro.

«Sono già 2 le convocazioni per lei presso Campobasso e io mi chiedo come sia possibile che le persone che si occupano dei disabili devono obbligatoriamente andare fino a Campobasso per ricevere la vaccinazione? Premetto che mia moglie non è nemmeno in possesso della patente di guida, io sono invalido al 100% e mia figlia al 75%! Vorrei che metteste in luce questa notizia perché non è possibile creare ulteriori disagi a chi di disagi, nella vita di tutti i giorni ne ha già molti!»

Richieste di soggetti fragili e caregiver che provengono anche da altre due famiglie termolesi, con prenotazioni effettuate il 6 e 7 marzo scorsi, parliamo delle famiglie Di Vito e Di Pietrantonio.

Infine, un timore sollevato da un altro disabile, che abita nella zona Nord della nostra città, evidenzia il rischio di ricevere l’assistenza domiciliare in casa da operatori socio-sanitario non ancora vaccinati.

Insomma, di questioni sul tavolo ce ne sono molte, ma la mission è unica: mettere in sicurezza le persone fragili e chi le assiste.