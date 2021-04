TERMOLI. Frequenti le lamentele sulle file all’ospedale da campo del San Timoteo per le vaccinazioni.

Un utente che ha fatto la coda per il vaccino ci ha segnalato "È possibile tutto questo con un palazzetto attrezzato, dove è possibile aspettare al coperto e seduti? Basterebbe dare orari scaglionati alla gente e rispettarli, con una adeguata campagna informativa! È solo una questione di organizzazione e di far funzionare la ragione, spostando il personale che opera sotto le tende. Ma forse si chiede troppo! Perché Termolionline non fa una "battaglia" su questo, "martellando" continuamente, con servizi, interviste ai responsabili, ecc. E dovrebbero esserci anche le nuove Commissarie. Non dovrebbero occuparsi anche di fare in modo che le vaccinazioni funzionino? Sarà possibile avere risposte serie a queste domande e non palleggio ridicolo delle responsabilità?»