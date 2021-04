TERMOLI. Nonostante la giornata uggiosa e la primavera che ancora tarda ad entrare, sulla banchina del porto di Termoli ci sono diversi armatori, che vogliono raccontare, a noi della redazione di Termolionline, il loro punto di vista, la loro esperienza, in replica all’articolo di qualche giorno fa, in cui abbiamo dato voce ai commercianti del mercato rionale di via Montecarlo.



Secondo buona parte degli armatori il problema principale ... sarebbe la mancanza di pesce, poiché nel Mar Adriatico, essendo tipici i fondali bassi e sabbiosi, in alcuni periodi dell’anno scarseggia il pescato. È sempre più difficile per i loro pescherecci rientrare nel porto a pieno carico. Di conseguenza, proprio per questo motivo i commercianti locali sono sempre meno riforniti di prodotto fresco e autoctono.



Ma c’è un’altra componente, altrettanto importante, che ha sottolineato un armatore: il loro pescato, portato al mercato ittico della nostra cittadina, spesso, in passato, è rimasto invenduto per mancanza di acquirenti. Quindi molti di loro hanno preferito appaltare il pescato a commercianti provenienti da fuori regione, disposti a pagare meglio per l’intero carico e assicurandosi così che il prodotto non rimanesse invenduto. Anche perché gli armatori hanno la responsabilità di stipendiare il loro equipaggio e devono sostenere numerose spese per il rifornimento e la manutenzione delle imbarcazioni.



Oltretutto, da alcune settimane a questa parte, a seguito del maremoto che ha interessato l’Adriatico in data 27 marzo la pesca è stata per tutti loro assai magra: le reti hanno tirato su alberi, rami, ciottoli, detriti... ma quasi mai pesce!