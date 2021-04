TERMOLI. Continua l'impegno della Città invisibile a sostegno dei meno fortunati.

«Quasi un anno fa, dopo la cosiddetta “prima ondata”, abbiamo lanciato questa raccolta fondi. Speravamo che dal punto di vista sanitario il peggio fosse alle spalle, ma sapevamo che la crisi avrebbe peggiorato la situazione di molte persone a rischio di esclusione.

Abbiamo pensato di lavorare su due fronti, per fare un passo in più: da un lato supportare le persone che tentano di accedere alla casa ma non ci riescono a causa delle barriere economiche, sociali e culturali che spesso incontrano; dall’altro proporre agli ospiti del nostro centro e agli abitanti della città delle attività che ci permettessero di stringere relazioni più forti e di dare spazio alle abilità e all’espressione personale.

L’avvento della seconda ondata ci ha un po’ bloccato. Ma qualcosa è stato fatto. Questa estate un laboratorio radio è nato, in modo molto spontaneo ma guidato con grande competenza ed entusiasmo, e intorno a un microfono e due casse abbiamo scoperto doti e passioni di ciascuno.

Qualcuno nel frattempo ci ha chiesto di aiutarlo a trovare casa e di supportarlo economicamente almeno nelle prime fasi. Anche grazie al denaro raccolto con questo appello abbiamo sostenuto due persone che adesso non vivono più in strada (una storia l’abbiamo raccontata qui: https://cutt.ly/UcGRaOX). Non è stato, e non è facile. Non è facile trovare case in affitto, non è facile trovare proprietari che diano fiducia alle persone, non è sempre facile accompagnare le persone in un percorso verso l’autonomia che non è fatto soltanto di un tetto sopra la testa, e che però proprio dalla casa deve necessariamente ripartire.

Per questo rilanciamo la raccolta fondi. Sosteneteci e diffondetela!

[Non vogliamo e non possiamo sostituirci alle istituzioni che devono implementare politiche ispirate a una visione basata sul diritto umano alla casa. Però crediamo e vogliamo dimostrare che qualcosa si può fare, anche dal basso, attraverso il mutualismo e la solidarietà]».