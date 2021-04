TERMOLI. Un fulmine a ciel sereno, un altro amico che se ne va, e parliamo a nome dell’intera redazione di Termolionline. A salire in cielo, a soli 61 anni, Gennaro Macario, detto Rino.

Ecco il ricordo di Michele Trombetta: «Assieme a lui, con Marco Fiorelli, Edenio Rosati e Aldo Ciccone, eravamo i ragazzi delle Radio libere negli anni Settanta. Rino faceva parte di Trzero la radio che era concorrente a TRT103 Adriatica, entrambi gli studi erano inizialmente siti in via Don Luigi Sturzo e dai balconi ci spiavamo simpaticamente per carpire qualcosa sulle programmazioni. Poi con Rino e con Aldo Ciccone il destino ha voluto farci incontrare all'allora Radio In, tra di noi comunque c'è stato sempre un affettuoso e amichevole feeling, insieme ad Aldo conduceva un seguitissimo programma musicale con video girati dallo stesso Rino per le vie di Termoli, "Top Music" il titolo, ma Rino fece anche il cameramen per la tv sempre legata a TRZero. Un ragazzo molto riservato ma simpaticissimo allo stesso modo, un’altra passione oltre alla radio che mi ha avvicinato molto a lui, la passione e il tifo per il nostro Milan, davvero un dispiacere forte apprendere della sua morte, sapevo che aveva avuto dei problemi di salute da qualche tempo, ma mai potevo pensare di leggere della sua morte, carissimo Rino che davvero tu possa trovare un po' di pace e serenità in questo tuo ultimo viaggio che ti sta portando via prematuramente dai tuoi affetti più cari, a noi amici di vecchia data ci rimarrà la consolazione di aver vissuto una parte della nostra vita dividendo gioie e serenità assieme a voi, Aldo, Enzo, Felice, Mario, Edenio e tanti altri ragazzi delle radio libere che in quegli anni hanno rivoluzionato in positivo le vite di noi giovani. In questo triste momento, siamo vicini alla moglie Anna, alla figlia Martina con Giuseppe, la mamma Tina, il fratello Giuseppe, la sorella Angela e Grazia e tutti gli altri familiari.

I funerali si terranno a Termoli martedì 13 aprile alle ore 16 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo partendo dall'ospedale di Vasto.