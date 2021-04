Tre classi in Dad alla media Schweitzer, provvedimento precauzionale della preside

TERMOLI. Tre classi della sezione B, dalla prima alla terza media, in Dad oggi all'istituto comprensivo Schweitzer. Nella serata di ieri la madre di un alunno della 2^ media ha comunicato alla scuola il possibile contatto con un positivo del ragazzo durante le vacanze pasquali. Precauzionalmente, dirigente scolastica e rspp hanno preferito attivare la didattica a distanza per le tre classi. Oggi verrà sanificato l'intero piano e si contatterà l'Asrem per sottoporre a molecolare lo studente.