TERMOLI. Vandali in servizio permanente effettivo, nonostante il coprifuoco. Nottetempo divelta ancora una volta, la sesta in soli 4 anni, a ricordare bene, la bussola posizionata a Pié di Castello. Sul posto stamani sono intervenuti i dipendenti dell'assessorati ai Lavori pubblici, col dirigente Gianfranco Bove. L'ennesimo scempio perpetrato ai danni degli arredi urbani della città di Termoli, motivo di richiamo anche turistico, poiché in tanti si recano in quel posto per scattarsi delle foto, visto lo scorcio magistrale.