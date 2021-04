TERMOLI. Territorio deturpato da rifiuti disseminati, vere e proprie discariche abusive. Il sito, vicino a contrada Chiancate, nella zona dove confinano le località di San Giacomo degli Schiavoni, Termoli e Guglionesi, è noto per essere un vero imbuto utilizzato da malsani cittadini dal senso civico azzerato.

E’ quanto ci ha denunciato anche una giovane veterinaria di Castelpetroso, che domenica scorsa, durante una passeggiata in bici, ha trovato in contrada Piane Graziani (secondo le indicazioni di Google Maps) un vero sfacelo.

«Lo spettacolo che purtroppo ho potuto vedere non è stato tra i più belli... una semplice passeggiata per praticare dello sport tra natura e tranquillità si è invece trasformata in una chiara dimostrazione di inciviltà, da far piangere occhi e cuore... discariche a cielo aperto dislocate in vari punti lungo la strada di campagna. Ho fatto foto su foto. Da cittadina ho il diritto oltre che il dovere di segnalare».