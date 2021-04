Insieme per Guglionesi: costituita una “rete” tra le diverse associazioni operanti nel territorio Copyright: Termolionline.it

Insieme per Guglionesi: costituita una “rete” tra le diverse associazioni operanti nel territorio Copyright: Termolionline.it

Insieme per Guglionesi: costituita una “rete” tra le diverse associazioni operanti nel territorio Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Nei giorni scorsi si è costituita una “rete” tra le diverse associazioni operanti nel territorio di Guglionesi coordinata dalla Proloco Colleniso Guglionesi.

L’obiettivo della rete associativa è quello di progettare e sviluppare una serie di iniziative per valorizzare il nostro territorio e ricostruire quel “senso di comunità” fortemente indebolito dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica e sociale.

Una rete associativa capace di valorizzare le specifiche capacità/competenze delle singole associazioni, tutte quante “pezzi” di quel mosaico associativo che anima la nostra comunità.

Sabato 17 aprile alle ore 16.30 a Guglionesi, Corso Conte di Torino, all'altezza del ristorante Il Pagatore, si svolgerà un incontro per presentare la rete associativa costituita e lanciare la prima proposta di lavoro riguardante il tema della valorizzazione del “centro storico di Guglionesi”. L'incontro, anche se all'aperto, sarà svolto rispettando tutte le misure anti Covid, muniti di mascherine e rispettando il distanziamento.

Il centro storico di Guglionesi, anche a causa del sisma 2018, è costellato di immobili inutilizzati e/ o pericolanti che, se riutilizzati, potrebbero migliorare la vivibilità e creare nuove opportunità economiche, sociali e culturali per la comunità.

Il tema del recupero del patrimonio immobiliare riveste una particolare importanza nel nostro Paese. In Italia, infatti, ci sono oltre 6 milioni di beni inutilizzati o sottoutilizzati tra abitazioni ed altre tipologie di immobili (aree industriali dismesse, scuole, caserme ecc.).

Nei piccoli comuni, in particolare, un recente studio realizzato da Legambiente e Unioncamere, stima in circa 4,3 milioni le abitazioni occupate e in circa 2 milioni le abitazioni “vuote”.

Parlare di recupero del patrimonio urbano a Guglionesi significa (vedi agevolazioni in materia) dare un forte impulso all’economia locale (settore edilizia e collegati) e, nel contempo:

a) offrire ai residenti/turisti una migliore vivibilità ed una maggiore sicurezza verso eventi sismici,purtroppo, sempre più frequenti nel nostro territorio;

b) dare nuova “centralità” ad immobili di particolare pregio e/o valore storico legato alla storia ealla cultura dei nostri “luoghi”;

c) renderli nuovamente “disponibili” e capaci di accogliere nuove iniziative economiche e socialianche legate al Terzo settore la cui Riforma ne ha ampliato la loro capacità di intervento.

All’interno della proposta di valorizzazione del centro storico di Guglionesi, intendiamo lanciare l’iniziativa “Guglionesi in fiore”. Una proposta finalizzata rendere più bella e accogliente la nostra comunità; promuovere il senso civico e la cultura del “bello”; far comprendere che la cura del Paese deve partire, in primo luogo, dai cittadini stessi.

Per dare maggiore impulso alla costituenda rete associativa e alla stessa vita sociale e culturale della nostra comunità proponiamo, infine, la creazione di una “Consulta Comunale”, rivolta proprio al variegato mondo associativo di Guglionesi, come “luogo” di incontro, di dialogo e di elaborazione proposte per il “Bene di Guglionesi”.