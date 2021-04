CAMPOMARINO. Movimento 5 Stelle torna polemico a Campomarino: «L'amministrazione Silvestri, nel settembre 2020 promise pubblicamente di rimuovere la rete, che di fatto impedisce l'utilizzo del parcheggio con ingresso su via Carlo Alberto dalla Chiesa, ma soprattutto impedisce il passaggio ordinato e in sicurezza degli studenti, sia in ingresso che in uscita...ad oggi nulla è stato fatto.

Al primo cittadino sono state proposte soluzioni a costi esigui, nella realizzazione di un passaggio pedonale, all'interno dell'area del palazzetto dello sport di proprietà del Comune.

Al primo cittadino gli è stato chiesto, per scongiurare incidenti, di terminare l’opera di realizzazione dei parcheggi e relativo marciapiede in via Cuoco, a causa del flusso di studenti nei giorni di scuola.

Via Cuoco, di fatto, è un cantiere aperto e privo di qualsiasi segnaletica a protezione.. Come consiglieri di minoranza sentiamo l’obbligo morale e civile di denunciare alla cittadinanza il lassismo e superficialità che questa amministrazione sta da tempo manifestando.

La presenza del cantiere, causa tutti i giorni un ingorgo di auto in doppia fila, con conseguente rischio per i pedoni nell’attraversamento della strada.

La risposta dell’amministrazione è stata quella di comminare multe per divieto di sosta in via Cuoco, dove parcheggiare l’auto, che sia un docente o un genitore, è già di per se l’unica opzione.

La sicurezza dei nostri ragazzi è quindi in mano alla buona volontà del comando dei vigili urbani, che fanno quel che possono per gestire l’ora di caos che quotidianamente si verifica prima e dopo le attività scolastiche.

Il MoVimento 5 Stelle Campomarino chiede, a nome dei cittadini che rappresenta, che si prenda un provvedimento urgentissimo per risolvere la problematica, certi che le soluzioni suggerite possano con facilità trovare accoglimento, per la sicurezza e il bene della collettività».