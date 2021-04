Palazzo Vitale, Toma incontra i neo commissario alla sanità Degrassi e Tomasella

CAMPOBASSO. Nella tarda mattinata di oggi, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato il commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise, Flori Degrassi, e il subcommissario, Annamaria Tomasella. Un primo approccio giudicato franco, cordiale, positivo, nel corso del quale è stata ribadita la volontà di lavorare in sinergia e con il massimo spirito collaborativo per il bene dei molisani.