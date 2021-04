Vaccini a domicilio, 96enne dimenticata: «In attesa da febbraio e le dosi mancano»

TERMOLI. La campagna vaccinale in Molise, ma anche nel resto d’Italia, procede meno spedita e con più intoppi di quanto, sicuramente, era stato preventivato: stando ai dati forniti dall’Asrem, cui riporta uno stralcio anche ‘Il Sole 24 ore’ nell’edizione odierna, il Molise – assieme alle province di Bolzano e Trento – è l’unica regione a poter vantare il primato di aver assicurato le due dosi di vaccino contro il Covid-19 alla metà degli over 80 richiedenti coprendo, di fatto, il 41,5% del totale degli aventi diritto in questa prima fase di campagna vaccinale.

Nella realtà dei fatti, tuttavia, nella nostra regione non sono tutti gli anziani ed i fragili, con i caregiver, che possono fregiarsi del titolo di ‘Fortunati’ dopo aver ricevuto il vaccino. Sono numerose, infatti, le persone che rientrano in una delle due categorie sopra citate che sono in attesa di poter ricevere la prima dose di immunizzazione nella lotta al Covid-19. Percentuale che si alza se si pensa a quelle fasce di persone che hanno diritto alla vaccinazione domiciliare e che, dopo mesi di attesa, continuano a non ricevere risposta sui tempi di inoculazione della prima dose. Tra queste molti over 90 o quasi centenari che vedono slittare ancora la possibilità di tornare ad una vita che si avvicini a quella normale.

È il caso di E. M. P. 96enne termolese residente in una delle vie del centro cittadino, che attende pazientemente, da inizio febbraio, che l’Asrem invii a casa sua il personale sanitario per procedere al vaccino. La figlia dell’anziana tra il 10 ed il 12 febbraio ha provveduto a prenotare la madre per il vaccino sul portale dedicato indicando la necessità di effettuarlo a domicilio a causa di problemi di salute della donna che, per la sanità italiana, rientrano nella categoria dei disabili. Da allora sono trascorsi oltre 60 giorni e l’anziana non ha ancora ricevuto nessuna chiamata: «Abbiamo già provveduto ad effettuare tre solleciti via mail senza risultati – racconta la figlia a TermoliOnLine – Abbiamo provato a contattare i numeri dedicati, ma non risponde mai nessuno».

La fiducia e la speranza che quella famosa chiamata arrivi iniziano a lasciare posto alla rabbia: «Ho notato che hanno vaccinato, e stanno continuando a farlo, molti anziani in centro – confessa la figlia di E.M.P. - Questo mi aveva indotta a pensare che si stessero organizzando in base alle zone. Poi ho visto che, nei pressi dell’abitazione di mia madre, hanno provveduto alla vaccinazione domiciliare a numerosi anziani, tralasciando lei».

A questo punto la figlia inizia una ‘battaglia’ per il diritto alla vaccinazione di sua madre: «Ho chiamato il mio medico che mi ha consigliato di fare un sollecito direttamente all’ufficio Asrem del vecchio ospedale. Ieri mattina (lunedì 12 aprile ndr) mi stavo preparando per andare lì e, combinazione, alle 8.45 ricevo una chiamata dall’ufficio vaccinazioni che mi conferma che sarebbero venuti a fare la vaccinazione a mia madre di lì a poco».

Alla gioia iniziale seguono alcune scuse circa il ritardo della vaccinazione che lasciano perplessa la figlia della 96enne: «La dottoressa mi ha riferito che mi stavano provando a contattare da 15 giorni. Cosa assolutamente non vera perché il telefono fisso è attivo notte e giorno e controllo tutte le chiamate. Stessa cosa con il cellulare». Attaccato il telefono la figlia prepara la madre per il vaccino: «Ho atteso fino a mezzogiorno e non si è presentato nessuno. Ho provato più volte a chiamare il numero dal quale ho ricevuto la conferma dell’arrivo del personale sanitario, ma non ha mai risposto nessuno seppure fosse libero».

La ricerca della verità prosegue fino ad arrivare all’ufficio della dottoressa che aveva effettuato la chiamata lunedì. E qui l’amara scoperta: i vaccini sono terminati. «Mi sono recata in Asrem alle 12.30 (sempre di lunedì 12 aprile) e sono riuscita a parlare personalmente con la dottoressa che mi aveva contattata. Dopo aver ricalcato sulle numerose chiamate che mi avrebbero fatto e che io non ho mai ricevuto, mi ha riferito che non c’erano più vaccini».

A quel punto la donna chiede delucidazioni, visto che era stata contattata e le era stato assicurato che il personale sanitario si sarebbe recato a casa per eseguire la procedura di immunizzazione: «Alla mia richiesta di spiegazioni la dottoressa mi ha riferito che “Gli infermieri hanno fatto il giro, sono andati in farmacia ma lì non sono arrivati i vaccini”. La cosa mi è sembrata parecchio strana visto che mi hanno chiamata per avvisarmi del loro arrivo e poi non si sono presentati accampando la scusa che non ci fossero vaccini».

I vaccini, secondo quanto riferito alla donna dalla dottoressa “dovrebbero arrivare mercoledì o giovedì, almeno speriamo”. «Vi sembra giusto? – chiede la figlia della 96enne – Hanno vaccinato persone più giovani di mia madre e lei è ancora in attesa perché non ci sono vaccini».