Lions Club Termoli Host offre doni e pranzi ad alcune famiglie indigenti

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host durante i giorni delle feste Pasquali ha offerto dei doni e dei pranzi ad alcune famiglie che versano in uno stato di indigenza. Le famiglie alle quali sono stati donati i pranzi pasquali sono state segnalate grazie alla fattiva collaborazione della presidente della Croce Rossa di Termoli Anna Lucia Presutto che si è anche adoperata insieme al marito segretario del Lions Club Termoli Host Sandro Buccino per segnalare alcune famiglie, numerose e con bambini, da beneficiarie.

Il servizio di catering e stato prestato dal ristorante Miseria e Nobiltà di Termoli, uno dei pochi ristoranti che effettuano questo servizio in modo professionale, il ristorante si è adoperato anche per consegnare delle uova pasquali e di sua iniziativa ha provveduto nei giorni successivi ad offrire delle pizze alle stesse famiglie. Il Lions Club Termoli Host considerando che la pandemia ha acuito le difficoltà di molti, con spirito di solidarietà lionistica, ha voluto far sentire la propria vicinanza a queste famiglie adoperandosi in tal modo per coloro che sono meno fortunati. Il gesto è stato apprezzato dalle famiglie; in questo periodo, rattristato da momenti così difficili anche piccoli gesti possono arrecare un pò di letizia. Il Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda ha ringraziato tutti i soci del club ed in particolare il segretario Buccino e la gentile consorte oltre ai titolari del ristorante che si sono resi subito disponibili.