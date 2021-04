«Contagio in calo a Campomarino, dobbiamo continuare a rispettare le norme anti-Covid»

CAMPOMARINO. L'assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino, Antonio Saburro, ha commentato su Facebook il calo degli attualmente positivi in paese, a 3 mesi dalla micidiale terza ondata con variante inglese che ha costretto la comunità a due mesi di zona rossa e che ha mietuto centinaia di contagi, vittime in doppia cifra e tanti ricoveri. «Tredici positivi, dopo mesi particolarmente difficili per la nostra comunità, da un po' di giorni le cose vanno decisamente meglio. Se da una parte il calo del numero dei positivi fa piacere, dall'altra dobbiamo sperare che si continui su questa scia e soprattutto dobbiamo continuare a rispettare le misure restrittive e non dimenticare mai i nostri concittadini che purtroppo hanno perso la vita».