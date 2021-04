Moduli aggiuntivi di Terapia intensiva, domani la consegna al San Timoteo

TERMOLI. Il contagio cala a Termoli, oggi due i casi di pazienti positivi trovati in città, ma prosegue l'opera di rafforzamento dell'ospedale San Timoteo. I moduli aggiuntivi di Terapia intensiva in corso di realizzazione ormai da alcuni mesi saranno pronti entro domani. E' prevista, infatti, alle 16.30 la consegna della struttura che contiene dieci posti di Rianimazione integrativi, che sono stati previsti per fronteggiare meglio l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

Alla consegna ufficiale parteciperanno il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano e il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma.

Sarà presente anche il sub-commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, Annamaria Tomasella.