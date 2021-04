L'Asrem accelera sulla postazione tamponi in modalità Drive-through al San Timoteo

TERMOLI. Terzo tassello in movimento nel mosaico della risposta all’emergenza sanitaria a Termoli e in basso Molise. Dopo terapie intensive aggiuntive e punto vaccinale al PalAirino, novità anche sul percorso in modalità drive-through per effettuare i tamponi molecolari nel parcheggio esterno dell’ospedale San Timoteo.

Da settimane presente la struttura portata col convoglio della Protezione civile regionale e i Vigili del Fuoco, arrivata il 25 marzo scorso, per alleggerire e rendere meno disagevole il percorso attualmente ospitato nella sede Asrem di via del Molinello. Nella determina sulla consegna del prefabbricato di oggi pomeriggio, si parla anche di questo.

«Sull’area di pertinenza del “San Timoteo” di Termoli è stato allestito anche un Drive-through per l’espletamento del servizio tamponi Covid-19, costituito da un modulo prefabbricato e da un gazebo forniti in comodato d’uso dal Servizio di Protezione Civile Regionale, il quale va alimentato anche con rete dati;

Accertate la necessità e l’urgenza di realizzare le reti di adduzione idrica e dati per il modulo prefabbricato di terapia intensiva, mentre la sola rete dati per il Drive-through; ribadita l’urgenza di realizzazione dei summenzionati lavori in considerazione dei tempi stringenti stabiliti dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19; è stato ritenuto indispensabile procedere con l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi in favore delle ditte di manutenzione già operanti all’interno del nosocomio, senza ricorrere alla procedura negoziata, per le capacità e celerità organizzative di eseguire lavorazioni all’interno degli ambienti ospedalieri senza arrecare disservizi».

Così, sono state incaricate alcune ditte già contrattualizzate per finalizzare anche la postazione del Drive-through.