In Molise Rt a 0,92, Toma a "Un giorno da pecora": riaprirei subito i ristoranti a pranzo e cena

CAMPOBASSO. Il Governatore del Molise Donato Toma ospite al programma cult di Rayplay radio, su Radio Uno, Un giorno da Pecora, con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Tema dell'intervento quello delle riaperture. Riaperture graduali in sicurezza, con linee guida che proporremo oggi al Governo e al Cts, ma bisogna riaprire. Questo l’incipit dell’intervento del presidente della Giunta regionale del Molise, che poi spiega come si parla anche di riaperture serali, fino alle 22, e all’aperto, per il momento. Oltretutto nell’arco di 10-15 giorni, entro fine aprile, insomma. Garantito il distanziamento di un metro nella proposta delle Regioni, che secondo Toma sarebbero tutte favorevoli, anche per riaperture in zona Arancione, non solo zona Gialla.

Toma ha anche sottolineato come l’ottimismo, almeno per il Molise, derivi dalla somministrazione dei vaccini anti-Covid, dove nella regione amministrati si conferma la prima in Italia.

«Non potranno che migliorare i dati progressivamente», anche se poi la Cucciari fa le pulci sui numeri reali, al di là della classifica nazionale e Toma risponde che tra prime dose, guariti e ragazzi il Molise si attesterebbe al 30% della popolazione.

Sulle palestre il presidente della Giunta regionale del Molise evidenzia anche la proposta di riapertura delle palestre, sempre seguendo delle misure di sicurezza rigorose. Stesso discorso per cinema e teatri, vietando di assistere agli spettacoli in piedi, ma seduti e distanziati.

«Noi abbiamo una media di 14mila vaccinazioni alla settimana, se ci arrivassero puntualmente le dosi in due mesi arriveremmo all’immunità di gregge e siamo pronti anche a farne 21mila. Io sono vaccinato come professore universitario, e dal 19 aprile torneremo in presenza (Finanza straordinaria, l’insegnamento, ndr).

Sulla vicenda politica legata alla richiesta di dimissioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, Toma dichiara di non chiedere le dimissioni di nessuno, ma vorrebbe che le Regioni venissero ascoltate di più.

«Se fosse per me da lunedì riaprirei in Molise i ristoranti a pranzo e cena, sempre col rispetto dei protocolli, sia all’aperto che al chiuso», si spinge a dire il Governatore.

Altre rivelazioni sono state diffuse nel tg di TeleRegione Molise, oggi alle 14, poiché potrebbe chiedere la deroga per la zona Gialla prima del 30 aprile, ma la decisione sarà sulla base dei dati che giungeranno dai prossimi bollettini dell’Asrem. In mattinata giunta da Roma la proiezione del monitoraggio che verrà diffuso domani a livello nazionale.

Nelle ultime due settimane i dati appaiono confortanti, l’indice del Molise, il famoso Rt, è 0,92, calcolato fino a due giorni fa. 0,79 l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, leggermente sopra 1 (1,04) quello relativo si sintomatici ospedalizzati.

E ancora: diminuiscono il tasso di occupazione in terapia intensiva (ora al 38%) ed in aree mediche (21%), quest’ultimo al di sotto della soglia critica.

Infine, il Molise è in coda alla classifica dell’incidenza dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti.