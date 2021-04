Acqua del rubinetto, Molise al bivio tra condotte pubbliche e minerale

MOLISE. Irregolarità nell`erogazione dell`acqua segnalata da oltre 2 milioni di famiglie. In occasione della Giornata mondiale dell`acqua, istituita dall`Onu e celebrata ogni anno il 22 marzo, l`Istat ha fornito un focus tematico. Nel 2020 resta stabile, rispetto all`anno precedente, la quota di famiglie che lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell`acqua nelle loro abitazioni, con un valore pari all`8,8%, ben distante dai picchi rilevati a partire dal 2002 e, soprattutto, dal valore registrato nel 2003 (17%). Il disservizio investe in misura diversa le regioni e interessa quasi 2 milioni 261 mila famiglie, il 64,1% delle quali, poco meno di 1 milione 450 mila, vive nelle regioni del Mezzogiorno.

La Calabria si conferma la regione con la quota più elevata di famiglie (38,8%) che lamentano l`inefficienza del servizio, seguita dalla Sicilia (22,0%). Quote modeste si registrano invece nel Nord-ovest e nel Nord-est (3,2% e 2,6%), mentre al Centro meno di una famiglia su dieci dichiara che il servizio di erogazione è irregolare. Oltre la metà delle famiglie (54,9%) considera adeguati, anche in Molise, i costi sostenuti per l`erogazione dell`acqua, il 38,1% li giudica elevati. Sono più insoddisfatte le famiglie delle Isole (49,3%), del Centro (43,3%) e del Sud (42,2%). Livelli molto più bassi si registrano nel Nord-ovest (33%) e nel Nord-est (29,4%). Resta comunque la diffidenza delle famiglie italiane nell'acqua pubblica il cui consumo lievita anche in Molise. Nel 2020 il 28,4% delle famiglie esprime ancora poca fiducia nel bere acqua di rubinetto. Sebbene l`indicatore sia diminuito progressivamente nel tempo (40,1% nel 2002), permangono ancora notevoli differenze territoriali: il Nord-est è al 20,5% e nelle Isole si raggiunge il 49%.

Toccano le percentuali più elevate Sicilia (49,9%), Sardegna (46,6%) e Calabria (41,4%). Quella mensile sostenuta dalle famiglie è di 12,57 euro nel 2019, solo due euro in meno della spesa per la fornitura di acqua. La spesa è in costante crescita nel quinquennio 2015-2019, pur con un lieve rallentamento nell`ultimo anno (+0,7% la variazione sull`anno precedente, +4,5% tra 2018 e 2017). Nel complesso, rispetto al 2015, la spesa familiare per acqua minerale cresce di più di quella per la fornitura di acqua nelle abitazioni (+22,4% contro +9,2%). Acquista più di un litro di acqua minerale al giorno, nel 2019, almeno un componente nel 65% delle famiglie. Il consumo più elevato si registra nelle Isole (67,7%), quello più basso al Sud (62,8%), il Molise si mantiene nel mezzo della percentuale. L`Umbria si conferma, anche per il 2019, in cima alla graduatoria regionale (74,4%) e il Trentino-Alto Adige nella posizione più bassa (48,9%). Nel 2019, la spesa media mensile delle famiglie per la fornitura di acqua nell`abitazione è in media 14,62 euro, pressoché invariata rispetto al 2018 e pari allo 0,6% della spesa complessiva per il consumo di beni e servizi.

Questa voce di spesa è aumentata del 9,2% rispetto al 2015. I livelli di spesa mensile delle famiglie per la fornitura di acqua nell`abitazione risultano superiori alla media nazionale nel Mezzogiorno (16,78 euro) e nel Centro (16,51 euro), mentre sono inferiori nelle regioni del Nord (12,37 euro). Il rapporto tra i livelli di spesa delle diverse aree geografiche è pressoché costante dal 2016. Si definiscono molto o abbastanza soddisfatte del servizio idrico più di 8 famiglie su dieci. Quelle che dichiarano di essere allacciate alla rete idrica comunale (e che si ritengono, complessivamente, molto o abbastanza soddisfatte del servizio idrico) sono l’86,6%. Il livello di soddisfazione varia sul territorio: molto o abbastanza soddisfatte nove famiglie su dieci al Nord, otto nel Centro e nel Sud e sette nelle Isole. A livello regionale, la quota di famiglie poco soddisfatte supera di gran lunga la percentuale di quelle molto soddisfatte: in Calabria (25,7% poco soddisfatte contro 13,0% molto soddisfatte), Sardegna (24,3% contro 11,1%) e Sicilia (23,8% contro 11,2%). Al Nord la soddisfazione più elevata per la fornitura di acqua nelle abitazioni.

Le famiglie intervistate valutano la fornitura di acqua potabile sotto vari aspetti: interruzioni della fornitura, livello di pressione, odore, sapore e limpidezza, frequenza di lettura dei contatori e della fatturazione, comprensibilità delle bollette. Nel 2019, così come nell’anno precedente, il giudizio su questi aspetti del servizio resta piuttosto moderato e non raggiunge una piena soddisfazione. Rispetto all’assenza di interruzioni della fornitura, quasi il 90% delle famiglie italiane si dichiara molto o abbastanza soddisfatto, tranne che in Calabria, Sicilia e Sardegna,dove molte famiglie risultano poco o per niente soddisfatte (rispettivamente 36,8%, 32,4% e 25,6%). Anche sul giudizio nei confronti del livello di pressione dell’acqua, Calabria (30,4%), Sicilia (25,3%) e Sardegna (22,9%) registrano le quote più alte di famiglie poco o per niente soddisfatte,a fronte di un valore nazionale pari al 14,2%. Nel 2019 quasi tre famiglie su quattro (il 75,9%)si ritengono molto o abbastanza soddisfatte rispetto all’odore, al sapore e alla limpidezza dell’acqua. La quota di famiglie insoddisfatte è invece ben al di sopra della media nazionale in Sardegna (42,8%), Calabria (40,4%),Sicilia (38,8%) e Umbria (32,7%).

La frequenza di lettura dei contatori è molto o abbastanza soddisfacente quasi per otto famiglie su dieci, ma anche in questo caso è ragguardevole la quota di nuclei poco o per niente soddisfatti (23,3%). Resta forte il divario territoriale, e percentuali di bassa soddisfazione si registrano soprattutto in Sicilia (40,8%), Calabria (40,7%) e Sardegna (32,9%). Quanto al giudizio sulla frequenza della fatturazione, le famiglie molto o abbastanza soddisfatte sono oltre l’80% del totale. In Calabria la percentuale di famiglie poco o per niente soddisfatte raggiunge il 38,2%, in Sicilia il 34% e in Sardegna il 32%. La comprensibilità delle bollette soddisfa molto o abbastanza oltre il 66% delle famiglie.

Le famiglie poco o per niente soddisfatte sono il 33,7%, e la quota aumenta sensibilmente non solo nelle regioni del Mezzogiorno, come Campania (45,0%) e Sicilia (44,8%), ma anche nel Lazio (38,9%) e in Toscana (37,8%). Claudio de Luca