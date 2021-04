Europa e vaccini: «Quando si parla di salute dovrebbe esserci una regia unica»

BASSO MOLISE. I contagi salgono a 8 in basso Molise sui 42 di ieri, a Casacalenda ancora 3 casi, poi positivi a Termoli (2), Montenero di Bisaccia, Campomarino e Rotello. Intanto, sulla campagna vaccinale torna a polemizzare il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. «La Danimarca sospende definitivamente AstraZeneca.

La Germania sospende la somministrazione e vieta la seconda dose di AstraZeneca agli under 60. L’Italia “raccomanda un uso preferenziale nelle persone di età superiore a 60 anni” e procederà con la seconda dose di AstraZeneca anche a chi ha meno di 60 anni. L’Ema, agenzia europea del farmaco, dovrebbe impedire agli Stati europei di muoversi random visto che gli acquisti dei vaccini dipendono dalla comunità europea.

Per molto meno e per ragioni anche futili, gli stati europei sono sottoposti a pagamento di infrazioni sostanziose. Non solo, spesso questo accade perché alcuni stati non si adeguano a direttive che vanno bene per la Danimarca ma sono scelte scellerate per Italia, Grecia o Spagna (Bolkestein)! Quando si parla di salute dovrebbe esserci una regia unica.... o sciolti si balla e ognuno è libero di fare ciò che vuole».