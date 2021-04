Anestesisti chiamati dal San Timoteo al Cardarelli, polemica sulle Terapie intensive

TERMOLI. A poche ore di distanza dalla consegna dei moduli aggiuntivi di Terapia intensiva all'ospedale San Timoteo, un provvedimento dell'Asrem disloca due anestesisti rianimatori del presidio di viale San Francesco all'ospedale Cardarelli e piovono le polemiche, come quella del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Nello stesso tempo in cui si consegna la struttura prefabbricata, con i nuovi dieci posti di Terapia Intensiva, all'ospedale San Timoteo, giunge il provvedimento dell' Asrem di trasferimento, seppur temporaneo, di due anestesisti al Cardarelli di Campobasso. Con l'auspicio che continui a scendere il contagio in Basso Molise e quindi la non necessità dei nuovi posti letto di Terapia intensiva, si può pensare che anche questa struttura possa fare la fine dell'ospedale da campo della Cri, che fortunatamente è stato utilizzato, con lodevole impegno, alta professionalità e massima efficienza, dal personale della Croce rossa».

Il provvedimento avrà valore da lunedì prossimo e rimarranno operativi 6 anestesisti, di cui uno ha dato le dimissioni.