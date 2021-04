TERMOLI. «Quali e quanti benefici trarrà Termoli dal raddoppio ferroviario?», E' la domanda che si pone il Movimento 5 Stelle di Termoli.

«È una domanda che tutti noi dovremmo porci ma che rimane fine a se stessa, offuscata dalle notizie sulla pandemia che pare coprire tutto e tutti mentre poi in realtà la vita scorre e i fatti si realizzano. Certo, il binario unico che insiste sul nostro territorio non può e non deve essere di nocumento per le altre Regioni e non lo sarà ovviamente ma allo stesso modo esso non può e non deve incidere negativamente sul nostro territorio che va tutelato e protetto.

Per questo, oggi è importante capire in che modo Regione Molise e Comune di Termoli, si sono mossi in questi anni a fronte degli eventuali accordi/ Protocolli di Intesa o altro, stilati tra le parti nonché delle Delibere di Giunta e di Consiglio Regionale e comunale sul tema che per quanto concerne Termoli risalgono ai mesi di novembre e dicembre 2019.

L'interpellanza depositata questa mattina ha proprio lo scopo di capire cosa è stato sottoscritto tra RFI, il Comune di Termoli e altri, successivamente a questa ultima data e se sono intervenuti ulteriori intese. Potrebbe essere questa la chiave. Solo se facciamo chiarezza possiamo trovare le soluzioni. Abbiamo chiesto che l'interpellanza venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale. Vediamo cosa decide il Presidente sel Consiglio del Comune di Termoli lunedì19 aprile in sede conferenza capigruppo».