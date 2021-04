Verso la riapertura di bar, ristoranti e spettacoli: zona gialla rafforzata dal 26 aprile

ROMA. Lunedì 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, durata circa due ore e mezza.

Lo riferisce il portale dell'agenzia di stampa Ansa.it, insomma, quanto vaticinato ieri dal Governatore del Molise, Donato Toma, andrebbe dunque a bersaglio.

«E sempre dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto.

In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse, si apprende sempre da fonti di governo. Dovrebbero tornare in presenza anche le università.

Con il premier Mario Draghi riuniti i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti. Con loro anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss e Franco Locatelli del Cts. Nell'incontro saranno esaminati i dati sul contagio, per assumere le decisioni sulle prossime riaperture. Alla riunione anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

"E' andata bene, un messaggio di ottimismo graduale e con responsabilità ma stiamo disegnando un percorso importante di ripartenza", ha detto la ministra Bonetti uscendo da Palazzo Chigi.

La conferenza stampa del premier Mario Draghi è posticipata alle 15.30, rende noto Palazzo Chigi».

(Fonte Ansa.it)