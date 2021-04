Test anticorpi neutralizzanti contro il Covid, in 7 giorni bilancio positivo

TERMOLI. «Ad una settimana dall'inizio dei prelievi di sangue presso il San Timoteo di Termoli è enorme e positiva l'accoglienza da parte dei cittadini che stanno afferendo oltremodo numerosi a fare il test per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus». Lo afferma il patologo clinico dell’Asrem Giancarlo Totaro.

«Al momento a Termoli si esegue solo il prelievo del sangue che il laboratorio dopo aver reso idoneo invia il campione a Campobasso per l'esecuzione del test .

Vista la enorme quantità di richieste è urgentissimo quanto auspicabile che vengano attivate tutte le semplici procedure per permettere al laboratorio dell'ospedale, perfettamente attrezzato allo scopo, di processare i campioni a Termoli senza doverli inviare a Campobasso accelerando tra l'altro il tempo di attesa della risposta che potrebbe essere data il giorno successivo al prelievo .

Non c'è ragione pratica e seria che giustifica nei fatti l'invio dei campioni a Campobasso quindi si rivolge un appello ,in primis al direttore sanitario dell'ospedale di Termoli, affinché venga accelerato l'iter per soddisfare la richiesta dei relativi reattivi necessari ad eseguire a Termoli oltre al prelievo anche l'esame degli anticorpi anti Spike Sars cov2».