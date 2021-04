«Fila contenuta di utenti grazie alle operazioni digitali con la clientela», la replica dell'Acea

TERMOLI. Utenti in fila all’Acea, l’azienda ha chiarito direttamente la polemica social: «Le presunte attese segnalate sono la conseguenza del rispetto delle disposizioni governative in materia di Covid-19.

Come è noto a tutti, tali disposizioni vietano gli assembramenti in particolare nei luoghi chiusi quali quello degli uffici della scrivente. Si ricorda, inoltre, che Acea Molise ha favorito l’utilizzo degli strumenti digitali per l’effettuazione di gran parte delle operazioni commerciali sulle utenze idriche, tramite piattaforma web, proprio al fine di scoraggiare l’accesso fisico agli sportelli.

L’utilizzo di tali strumenti ha riscontrato ampia adesione da parte della clientela della Città di Termoli, dimostrata peraltro dalla minima quantità di clienti ripresi nell’immagine pubblicata».