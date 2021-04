In memoria di Angelo Raimondo, la lettera del fratello Luigi

GUGLIONESI. Avrebbe compiuto oggi 41 anni, ma il destino gli ha voltato le spalle, sottraendolo all’affetto dei suoi cari. Il fratello Luigi ha scritto una lettera in memoria di Angelo Raimondo.

«Caro fratello,

sono trascorsi alcuni mesi da quando te ne sei andato ma il dolore per la tua mancanza ritorna peggio del primo giorno.

Ricordo ancora quel pomeriggio. Non riesco a dimenticare la mia reazione e quella della nostra amata sorella Michela.

Per quanto si possa essere preparati non sì è mai immuni all’ondata di sofferenza che ci ha lasciato la tua perdita.

Tu eri una bellissima persona, tu eri la forza della natura prima che la malattia iniziasse lentamente a spegnerti. Sembrava come se ti stessi preparando a un trasferimento o a un lungo viaggio.

Non riesco a cancellare dalla mia memoria il quel giorno, quando mi raccontasti come si manifestò quel male, anche se cercavamo di non dare un nome a ciò che ti stava uccidendo. Nemmeno io accettavo che quella “bestia” avrebbe spento un vulcano come te. Non volevo accettare che un uomo forte come te si sarebbe spento in quel modo.

Mi manca la tua essenza, il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo non riuscire a stare fermo nemmeno un secondo, il tuo amore incondizionato per la tua amata moglie, la tua ribellione alla malattia che ogni giorno, purtroppo, rubava qualcosa di te.

Ti ricordi l’ultimo giorno che io e mamma ti abbiamo visto?

Non riuscivi nemmeno ad aprire gli occhi ma lottavi… si vedeva che lottavi per aggrapparti alla vita. Purtroppo hai perso questa battaglia ma dentro di me vivi ogni giorno.

Spero che tu sia in un mondo migliore adesso… e che tu stia festeggiando il tuo compleanno come hai sempre fatto: cantando e facendo divertire tutti con la tua allegria.

Buon compleanno Angelo mio, tuo fratello Luigi».