TERMOLI. Isole Covid free in Grecia? Ma non è solo questa la differenza nella gestione del turismo tra lo stato ellenico e l’Italia.

I turisti che si recano in vacanza in Grecia avranno sicuramente notato le ridenti strutture a ridosso del mare e avranno avuto modo magari di soggiornarci. In Grecia è possibile edificare -ovviamente nel rispetto della normativa a difesa del territorio- quelle casette bianche e blu che si inerpicano dal litorale sino a conquistare i promontori più erti, regalandoci scorci idilliaci.

Le costruzioni “cicladiche” sono un’architettura tipica delle isole greche, nate per fronteggiare gli attacchi pirateschi sulla costa. Oggi però, molte di queste caratteristiche strutture sono state trasformate in bellissimi centri benessere, Spa e Hotel, meta di vacanze da parte di turisti,

provenienti da tutto il mondo.

Ma queste strutture che, ripetiamo, rispettano natura ed ambiente, perché non sono presenti nella nostra Penisola, che pure ha una tradizione molto simile?

Attenzione! Non stiamo parlando dei noti abusi edilizi che guizzano di tanto in tanto alla ribalta della cronaca: unanime è la condanna ai fatiscenti ecomostri che deturpano il paesaggio italiano! Si sta ragionando, invece, delle tipiche abitazioni di tanti borghi storici come Portofino, Ischia, Positano, Amalfi, Polignano…

La differenza tra l’Italia e la Grecia, però, è una sola: in Grecia, nel rispetto della normativa vigente, possono essere edificate nuove casette sul mare, in Italia no!

In Italia il limite più significativo, per la realizzazione di queste strutture sulla costa è il vincolo urbanistico. Infatti, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R n. 300 del 2001, l’Amministrazione comunale è legittimata all’azione repressiva, ai fini di rimozione delle strutture, edificate sul demanio marittimo.

Sarebbe da chiedersi se, invece di lasciar proliferare l’abusivismo edilizio, non fosse piuttosto il caso di regolamentare la costruzione di casette sul mare, per poi adibirle ad hotel, bed & breakfast o altro, in un contesto armonioso con il paesaggio, l’ambiente e la storia locale.